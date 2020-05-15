ГЭЦ распространил заявление по исключенным из вступительных экзаменов темам

Темы, исключенные из экзаменационных программ по второму этапу вступительных экзаменов, в ближайшие дни также будут размещены на официальной странице Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Отметим, что темы, предусмотренные в учебных программах общеобразовательных учреждений за март-июнь, не были пройдены в связи с пандемией коронавируса и соответственно были исключены из программ выпускных экзаменов.

Поскольку уроки по английскому, немецкому, французскому и арабскому языкам для IX класса преподавались до указанного периода, ни одна из тем по данным предметам из программы выпускных экзаменов не была исключена.

Поскольку до указанного периода велись уроки по английскому, немецкому, русскому (как иностранному языку) и русскому языкам для XI класса, ни одна из тем по этим предметам не была исключена из программы выпускных экзаменов.

Отметим, что прием заявлений в высшие учебные заведения будет вестись с 12 мая по 5 июня через интернет. Приемные экзамены по I-IV группам будут проводиться в два этапа. Проведение приемных экзаменов предусматривается после 20 июля.