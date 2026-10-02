В Азербайджане подготовлены требования к объектам общественно значимой информационной инфраструктуры
- 02 октября, 2026
- 13:41
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В Азербайджане подготовлены требования к объектам, входящим в общественно значимую информационную инфраструктуру. Документ представлен соответствующим государственным органам для рассмотрения в качестве нормативного акта.
Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Национального агентства кибербезопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Эльвин Шахвердиев на панельной дискуссии в рамках ADEX 2026.
По его словам, требования направлены на обеспечение кибербезопасности общественно значимой информационной инфраструктуры и формирование механизмов контроля в этой сфере.
Он отметил, что в эту категорию могут войти и объекты частного сектора. В случае их включения в перечень они должны будут соблюдать установленные требования.
По словам Шахвердиева, формирование механизмов контроля государственные органы поможет более эффективно выявлять и снижать киберугрозы и риски.
Он добавил, что регулирование кибербезопасности частного сектора сложнее, чем государственных учреждений, поскольку компании имеют собственные внутренние правила.