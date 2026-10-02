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    В Азербайджане подготовлены требования к объектам общественно значимой информационной инфраструктуры

    ИКТ
    • 02 октября, 2026
    • 13:41
    В Азербайджане подготовлены требования к объектам общественно значимой информационной инфраструктуры

    В Азербайджане подготовлены требования к объектам, входящим в общественно значимую информационную инфраструктуру. Документ представлен соответствующим государственным органам для рассмотрения в качестве нормативного акта.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Национального агентства кибербезопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Эльвин Шахвердиев на панельной дискуссии в рамках ADEX 2026.

    По его словам, требования направлены на обеспечение кибербезопасности общественно значимой информационной инфраструктуры и формирование механизмов контроля в этой сфере.

    Он отметил, что в эту категорию могут войти и объекты частного сектора. В случае их включения в перечень они должны будут соблюдать установленные требования.

    По словам Шахвердиева, формирование механизмов контроля государственные органы поможет более эффективно выявлять и снижать киберугрозы и риски.

    Он добавил, что регулирование кибербезопасности частного сектора сложнее, чем государственных учреждений, поскольку компании имеют собственные внутренние правила.

    Эльвин Шахвердиев Киберпреступность (кибермошенничество) Международная военная выставка ADEX-2026
    Elvin Şahverdiyev: "Azərbaycanda ictimai əhəmiyyətli informasiya infrastrukturu ilə bağlı tələblər hazırlanıb"
    Requirements for objects of socially significant information infrastructure prepared in Azerbaijan
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