В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих студентов

Перед центральным кампусом Страсбургского университета продолжаются столкновения между полицией и протестующими старшеклассниками и студентами. Полиция применила слезоточивый газ против них.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"В ответ многие протестующие вооружаются уличной мебелью или другими предметами, которые бросают в полицию", - отмечает телеканал.

По данным издания Le Parisien, сегодня в различных городах было произведено не менее 150 арестов.

В Эссоне, по данным префектуры, были арестованы 53 молодых человека. В ходе этих операций пострадали 16 полицейских и один жандарм.

"Они стали мишенью для фейерверков, минометных снарядов, различных метательных устройств и зажигательных устройств", - отмечает издание.

Сегодня из-за продолжающихся протестов ожидается, что более 400 школ и других учебных заведений будут закрыты.