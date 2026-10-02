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    В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих студентов

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 13:42
    В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих студентов

    Перед центральным кампусом Страсбургского университета продолжаются столкновения между полицией и протестующими старшеклассниками и студентами. Полиция применила слезоточивый газ против них.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    "В ответ многие протестующие вооружаются уличной мебелью или другими предметами, которые бросают в полицию", - отмечает телеканал.

    По данным издания Le Parisien, сегодня в различных городах было произведено не менее 150 арестов.

    В Эссоне, по данным префектуры, были арестованы 53 молодых человека. В ходе этих операций пострадали 16 полицейских и один жандарм.

    "Они стали мишенью для фейерверков, минометных снарядов, различных метательных устройств и зажигательных устройств", - отмечает издание.

    Сегодня из-за продолжающихся протестов ожидается, что более 400 школ и других учебных заведений будут закрыты.

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