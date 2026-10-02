Polis Strasburqda etirazçı tələbələrə qarşı gözyaşardıcı qaz tətbiq edib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 13:56
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Strasburq Universitetinin (Fransa) mərkəzi kampusu qarşısında polis ilə etiraz edən yuxarı sinif şagirdləri və tələbələr arasında toqquşmalar davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.
Polis onlara qarşı gözyaşardıcı qaz tətbiq edib.
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