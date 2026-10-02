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    Надир Новрузов: Киберугрозы требуют постоянного обновления знаний и инструментов

    ИКТ
    • 02 октября, 2026
    • 13:58
    Надир Новрузов: Киберугрозы требуют постоянного обновления знаний и инструментов

    Кибератаки на Азербайджан не прекращаются, а в периоды военных конфликтов их интенсивность возрастает.

    Как передает Report, об этом заявил начальник управления Службы специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках выставки ADEX 2026.

    По его словам, во время 44-дневной войны служба зафиксировала и предотвратила более 3000 кибератак. Аналогичная ситуация наблюдалась и в периоды Товузских боев, Апрельских сражений и последующих антитеррористических операций.

    Новрузов отметил, что одной из главных задач в сфере кибербезопасности является не только отражение текущих атак, но и готовность к угрозам, создаваемым новыми технологиями.

    "Стремительное развитие искусственного интеллекта формирует новые вызовы. Эти технологии могут использоваться как в целях защиты, так и для расширения возможностей атакующих. Если раньше для масштабных кибератак требовались большие группы и длительная подготовка, то теперь при помощи ИИ один человек может совершать атаки с серьезными последствиями в короткие сроки", - сказал он.

    Новрузов подчеркнул важность постоянного обновления знаний специалистов. "Мы не можем отвечать на завтрашние угрозы вчерашними инструментами, поэтому должны совершенствоваться. Путь к совершенствованию лежит прежде всего через обмен знаниями, который возможен только в рамках сотрудничества", - заключил он.

    Надир Новрузов Киберугроза Искусственный интеллект (ИИ) Международная военная выставка ADEX-2026
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