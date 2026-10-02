Надир Новрузов: Киберугрозы требуют постоянного обновления знаний и инструментов

Кибератаки на Азербайджан не прекращаются, а в периоды военных конфликтов их интенсивность возрастает.

Как передает Report, об этом заявил начальник управления Службы специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках выставки ADEX 2026.

По его словам, во время 44-дневной войны служба зафиксировала и предотвратила более 3000 кибератак. Аналогичная ситуация наблюдалась и в периоды Товузских боев, Апрельских сражений и последующих антитеррористических операций.

Новрузов отметил, что одной из главных задач в сфере кибербезопасности является не только отражение текущих атак, но и готовность к угрозам, создаваемым новыми технологиями.

"Стремительное развитие искусственного интеллекта формирует новые вызовы. Эти технологии могут использоваться как в целях защиты, так и для расширения возможностей атакующих. Если раньше для масштабных кибератак требовались большие группы и длительная подготовка, то теперь при помощи ИИ один человек может совершать атаки с серьезными последствиями в короткие сроки", - сказал он.

Новрузов подчеркнул важность постоянного обновления знаний специалистов. "Мы не можем отвечать на завтрашние угрозы вчерашними инструментами, поэтому должны совершенствоваться. Путь к совершенствованию лежит прежде всего через обмен знаниями, который возможен только в рамках сотрудничества", - заключил он.