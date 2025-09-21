ГЭЦ проводит тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи
Наука и образование
- 21 сентября, 2025
- 11:51
В Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра проводится очередной тестовый экзамен для кандидатов в судьи с участием международных и местных наблюдателей, в том числе представителей гражданского общества, телевидения и прессы.
Как сообщает Report, кандидаты отвечают на индивидуальные вопросы в электронном формате.
Результаты экзамена будут объявлены сразу после ответа на вопросы.
Кандидаты в судьи, набравшие 60 и более баллов, будут допущены к следующему этапу конкурса - письменному экзамену.
