ГЭЦ проводит тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи

В Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра проводится очередной тестовый экзамен для кандидатов в судьи с участием международных и местных наблюдателей, в том числе представителей гражданского общества, телевидения и прессы.

Как сообщает Report, кандидаты отвечают на индивидуальные вопросы в электронном формате.

Результаты экзамена будут объявлены сразу после ответа на вопросы.

Кандидаты в судьи, набравшие 60 и более баллов, будут допущены к следующему этапу конкурса - письменному экзамену.