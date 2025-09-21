Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    ГЭЦ проводит тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи

    Наука и образование
    • 21 сентября, 2025
    • 11:51
    ГЭЦ проводит тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи

    В Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра проводится очередной тестовый экзамен для кандидатов в судьи с участием международных и местных наблюдателей, в том числе представителей гражданского общества, телевидения и прессы.

    Как сообщает Report, кандидаты отвечают на индивидуальные вопросы в электронном формате.

    Результаты экзамена будут объявлены сразу после ответа на вопросы.

    Кандидаты в судьи, набравшие 60 и более баллов, будут допущены к следующему этапу конкурса - письменному экзамену.

    ГЭЦ должность судьи экзамены
    Hakim vəzifəsinə namizədlər üçün test imtahanı keçirilir

    Последние новости

    12:26

    Эрдоган: ООН не способна справиться с современными вызовами

    В регионе
    12:12
    Фото

    Пилот Dams Lukas Oil стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 2"

    Формула 1
    12:11

    Израиль ликвидировал в Газе снайпера боевого крыла ХАМАС

    Другие страны
    11:57

    Рубио подчеркнул важность вашингтонского саммита

    В регионе
    11:51

    ГЭЦ проводит тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи

    Наука и образование
    11:41

    В США при стрельбе на свадьбе погиб один человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:25

    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режим

    Инфраструктура
    11:22

    Президент Грузии отбыл с визитом в США

    В регионе
    11:19
    Фото

    В ходе основной гонки "Формулы 2" произошла авария

    Формула 1
    Лента новостей