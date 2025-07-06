ГЭЦ провел экзамены по приему в докторантуру и диссертантуру

ГЭЦ провел экзамены по приему в докторантуру и диссертантуру

С 1 по 5 июля 2025 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводил устный блок экзаменов по иностранному языку для поступления в докторантуру и диссертантуру, а также экзамены на степень доктора философии в соответствии с требованиями Общеевропейской рамочной программы (CEFR) по языковым навыкам, а также экзамен по азербайджанскому языку для иностранных граждан на степень доктора философии.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен проводился в устной форме с использованием компьютерной программы по английскому, немецкому, французскому языкам, а для иностранных граждан - по азербайджанскому языку. Из 2144 человек, которые должны были участвовать в экзамене по устному блоку, 2027 явились на экзамен.

Отметим, что экзамен состоит из 3 частей. На обдумывание заданий и ответы на вопросы отводится в общей сложности 15 минут. Участники могут набрать 3 балла на первом этапе, 5 баллов на втором этапе и 2 балла на третьем этапе, всего 10 баллов.

Предполагается, что общие результаты экзамена по иностранному языку будут объявлены через 4 недели.

В то же время, лица, набравшие менее 2 баллов по разговорному блоку, даже если они показали необходимые результаты по первым 4 блокам, не допускаются к следующему экзамену по философии для поступления в докторантуру, а сдающие экзамен на степень доктора философии не обеспечиваются соответствующим свидетельством.