ГЭЦ проведет вступительные экзамены в вузы для I и IV групп специальностей 14 июля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 14 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения I и IV групп специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 14 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения I и IV групп специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в этот день также пройдут экзамены по географии для подгрупп DT и TC в III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 5 июля абитуриенты смогут распечатать "пропускной лист" к экзамену с сайта ГЭЦ.

Всего в экзамене примут участие 33 083 абитуриента: по I группе специальностей - 22 888, по IV группе специальностей - 5 039, на экзамене по географии по III группе специальностей - 5 156 абитуриентов.