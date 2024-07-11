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ГЭЦ проведет вступительные экзамены в вузы для I и IV групп специальностей 14 июля

ГЭЦ проведет вступительные экзамены в вузы для I и IV групп специальностей 14 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 14 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения I и IV групп специальностей.
Наука и образование
11 июля 2024 г. 09:49
ГЭЦ проведет вступительные экзамены в вузы для I и IV групп специальностей 14 июля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 14 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения I и IV групп специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в этот день также пройдут экзамены по географии для подгрупп DT и TC в III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 5 июля абитуриенты смогут распечатать "пропускной лист" к экзамену с сайта ГЭЦ.

Всего в экзамене примут участие 33 083 абитуриента: по I группе специальностей - 22 888, по IV группе специальностей - 5 039, на экзамене по географии по III группе специальностей - 5 156 абитуриентов.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 33 mindən çox abituriyent I və IV qrupa imtahan verəcək

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