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ГЭЦ проведет вступительные экзамены для более 41 тыс. абитуриентов

ГЭЦ проведет вступительные экзамены для более 41 тыс. абитуриентов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 6 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.
Наука и образование
3 июля 2025 г. 11:29
ГЭЦ проведет вступительные экзамены для более 41 тыс. абитуриентов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 6 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Отмечается, что экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Ожидается, что в экзамене по II группе специальностей примут участие 18 013, по III группе специальностей - 23 470 человек, всего 41 483 абитуриента.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 41 mindən çox abituriyent üçün qəbul imtahanı keçiriləcək

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