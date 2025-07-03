ГЭЦ проведет вступительные экзамены для более 41 тыс. абитуриентов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 6 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 6 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Отмечается, что экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Ожидается, что в экзамене по II группе специальностей примут участие 18 013, по III группе специальностей - 23 470 человек, всего 41 483 абитуриента.