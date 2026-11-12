Трамп предложил назначить Тима Кука главой Nvidia после отставки Хуанга

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный директор Apple Тим Кук должен сменить Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который проделал фантастическую работу, подал в отставку, есть только один человек, способный занять его место, - Тим Кук из Apple. Легенда приходит на смену легенде!" - написал он.

Напомним, что Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia после сообщений о его предполагаемых внебрачных отношениях с сотрудницей компании, предположительно связанной с китайской разведкой.

Топ-менеджер и миллиардер Тим Кук возглавлял Apple с 2011 года по сентябрь 2026 года. На данный момент 66-летний Кук занимает должность исполнительного председателя совета директоров компании, а пост гендиректора перешел к Джону Тернусу.