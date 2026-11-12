İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Tramp Huanqın istefasından sonra Tim Kukun "Nvidia" rəhbəri təyin edilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 19:53
    Tramp Huanqın istefasından sonra Tim Kukun Nvidia rəhbəri təyin edilməsini təklif edib

    "Apple"ın sabiq baş direktoru Tim Kuk "Nvidia"nın rəhbəri vəzifəsində Censen Huanqı əvəz etməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "İndi fantastik işlər görən Nvidia-nın baş direktoru Censen Huanq istefa verdikdən sonra onun yerini tutmağa qadir olan yalnız bir nəfər var - Apple-dan Tim Kuk. Əfsanə əfsanəni əvəz edir!" - o bildirib.

    Xatırladaq ki, Censen Huanq, Çin kəşfiyyatı ilə əlaqəli olduğu ehtimal edilən şirkət əməkdaşı ilə nikahdankənar münasibətləri barədə yayılan xəbərlərdən sonra "Nvidia"nın baş direktoru vəzifəsini tərk edib.

    Top-menecer və milyarder Tim Kuk 2011-ci ildən bu ilin sentyabrına qədər "Apple"a rəhbərlik edib. Hazırda 66 yaşlı Kuk şirkətin direktorlar şurasının icraçı sədri vəzifəsini tutur, baş direktor postu isə Con Ternusa keçib.

    Donald Tramp
    Трамп предложил назначить Тима Кука главой Nvidia после отставки Хуанга
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:47
    Kavelaşvili Gürcüstanın regional əməkdaşlıq tərəfdaşları sırasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd edib
    Region
    20:44
    Foto
    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib
    Region
    20:42
    Avropa Siyasi Birliyinin Sammitinin 2028-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan etimadın göstəricisidir
    Digər ölkələr
    20:42
    Foto
    Video
    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib
    Xarici siyasət
    20:39
    FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" basketbol komandası Türkiyə təmsilçisinə uduzub
    Komanda
    20:27
    Şimali Makedoniya Prezidenti: Azərbaycan Avropada enerji böhranının həllində mühüm rol oynayır
    Xarici siyasət
    20:23
    Uitkoff Ukrayna üzrə danışıqların növbəti raundunun razılaşdırıldığını bildirib
    Digər ölkələr
    20:18
    Avropa liderləri Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinə dəstəklərini təsdiqləyiblər
    Xarici siyasət
    20:15
    Vüqar Süleymanov: Mina hadisələrinin təxminən 60%-i təmas xəttindən içəridə baş verib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti