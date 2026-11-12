Tramp Huanqın istefasından sonra Tim Kukun "Nvidia" rəhbəri təyin edilməsini təklif edib
- 12 noyabr, 2026
- 19:53
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"Apple"ın sabiq baş direktoru Tim Kuk "Nvidia"nın rəhbəri vəzifəsində Censen Huanqı əvəz etməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"İndi fantastik işlər görən Nvidia-nın baş direktoru Censen Huanq istefa verdikdən sonra onun yerini tutmağa qadir olan yalnız bir nəfər var - Apple-dan Tim Kuk. Əfsanə əfsanəni əvəz edir!" - o bildirib.
Xatırladaq ki, Censen Huanq, Çin kəşfiyyatı ilə əlaqəli olduğu ehtimal edilən şirkət əməkdaşı ilə nikahdankənar münasibətləri barədə yayılan xəbərlərdən sonra "Nvidia"nın baş direktoru vəzifəsini tərk edib.
Top-menecer və milyarder Tim Kuk 2011-ci ildən bu ilin sentyabrına qədər "Apple"a rəhbərlik edib. Hazırda 66 yaşlı Kuk şirkətin direktorlar şurasının icraçı sədri vəzifəsini tutur, baş direktor postu isə Con Ternusa keçib.