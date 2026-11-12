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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и ВБ обсудили реформы госпредприятий и инвестиционные проекты

    Финансы
    • 12 ноября, 2026
    • 19:42
    Азербайджан и ВБ обсудили реформы госпредприятий и инвестиционные проекты

    Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев обсудил с делегацией Всемирного банка перспективы сотрудничества, реформы госпредприятий и инвестиционные проекты.

    Как сообщает Report, в состав делегации вошли региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс и региональный директор практики по вопросам благосостояния в Европе и Центральной Азии Абебе Адугна.

    Стороны рассмотрели вопросы макроэкономической стабильности, фискальной устойчивости, диверсификации экономики и управления государственными финансами.

    Бабаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение долгосрочному партнерству с Всемирным банком, и высоко оценил вклад банка в экономическое развитие страны, институциональные реформы и модернизацию государственного сектора. Он отметил, что Рамочная программа партнерства на 2025–2029 годы создает новые возможности для сотрудничества в диверсификации экономики, развитии частного сектора, повышении производительности и обеспечении устойчивого экономического роста.

    Особое внимание уделено реформам финансового управления и надзора за госпредприятиями. Обсуждались возможности сотрудничества с ВБ по укреплению их финансовой дисциплины, совершенствованию корпоративного управления и дивидендной политики, а также управлению потенциальными фискальными рисками.

    В этом контексте стороны затронули подготовку к Глобальной конференции по государственным предприятиям, которую планируется провести совместно с Группой Всемирного банка в Баку в апреле 2027 года. Конференция будет посвящена обмену международным опытом управления госпредприятиями и укрепления их финансовой устойчивости.

    Участники встречи также рассмотрели подготовленный при поддержке ВБ проект отчета об оценке соблюдения стандартов и кодексов (ROSC) в области бухгалтерского учета и аудита. Обсуждались рекомендации по совершенствованию законодательства, повышению качества и прозрачности финансовой отчетности и усилению надзора за аудитом.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями о следующем этапе аналитической работы ВБ по экономическому росту и диверсификации, а также перспективных инвестиционных проектах в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, транспорте и городской инфраструктуре.

    Представители банка выразили заинтересованность в продолжении технического, аналитического и финансового сотрудничества в поддержку экономических и институциональных реформ Азербайджана.

    Азербайджан и ВБ обсудили реформы госпредприятий и инвестиционные проекты
    Азербайджан и ВБ обсудили реформы госпредприятий и инвестиционные проекты
    Сахиль Бабаев Роланд Прайс Всемирный банк (ВБ) Инвестиционное сотрудничество
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    Dünya Bankı ilə dövlət müəssisələrinin dividend siyasətinin təkmilləşdirilməsi müzakirə olunub
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    Azerbaijan, World Bank discuss dividend policy for state enterprises
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