Европейские лидеры подтвердили поддержку мирного процесса между Баку и Ереваном

Европейские лидеры подтвердили поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, отметив значительный прогресс, достигнутый после встречи в Вашингтоне в августе 2025 года, призвав продолжить усилия по нормализации отношений в интересах народов двух стран и всего региона.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров и представителей Основной группы поддержки Армении (Core Group of Support to Armenia) с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях 9-го саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

"Мы также поддерживаем мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и значительный прогресс, достигнутый после встречи в Вашингтоне в августе 2025 года, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией", - говорится в документе.

Участники встречи отметили, что состоявшиеся пять месяцев назад парламентские выборы в Армении продемонстрировали выбор армянского народа в пользу мира, демократии и более тесных связей с Европой, несмотря на "многоплановое вмешательство России".

Европейские партнеры намерены продолжить поддержку диверсификации экономических связей Армении, прежде всего в сферах торговли и энергетики. В документе отмечается решение ЕС приостановить действие пошлин на 80% армянского экспорта в страны блока.

Кроме того, участники встречи заявили о готовности поддерживать стремление армянского народа к евроинтеграции, укрепление демократических институтов страны и развитие ее экономики, а также включение Армении в региональные транспортно-коммуникационные сети и международные торговые потоки.

Во встрече приняли участие представители Эстонии, Франции, Литвы, Великобритании, Германии, Норвегии и Польши и лидеры ЕС.