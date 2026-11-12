Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Европейские лидеры подтвердили поддержку мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 19:50
    Европейские лидеры подтвердили поддержку мирного процесса между Баку и Ереваном

    Европейские лидеры подтвердили поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, отметив значительный прогресс, достигнутый после встречи в Вашингтоне в августе 2025 года, призвав продолжить усилия по нормализации отношений в интересах народов двух стран и всего региона.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров и представителей Основной группы поддержки Армении (Core Group of Support to Armenia) с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях 9-го саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

    "Мы также поддерживаем мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и значительный прогресс, достигнутый после встречи в Вашингтоне в августе 2025 года, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией", - говорится в документе.

    Участники встречи отметили, что состоявшиеся пять месяцев назад парламентские выборы в Армении продемонстрировали выбор армянского народа в пользу мира, демократии и более тесных связей с Европой, несмотря на "многоплановое вмешательство России".

    Европейские партнеры намерены продолжить поддержку диверсификации экономических связей Армении, прежде всего в сферах торговли и энергетики. В документе отмечается решение ЕС приостановить действие пошлин на 80% армянского экспорта в страны блока.

    Кроме того, участники встречи заявили о готовности поддерживать стремление армянского народа к евроинтеграции, укрепление демократических институтов страны и развитие ее экономики, а также включение Армении в региональные транспортно-коммуникационные сети и международные торговые потоки.

    Во встрече приняли участие представители Эстонии, Франции, Литвы, Великобритании, Германии, Норвегии и Польши и лидеры ЕС.

    Европейский союз (ЕС) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Avropa liderləri Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinə dəstəklərini təsdiqləyiblər
    European leaders reaffirm support for Azerbaijan–Armenia peace process
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