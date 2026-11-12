Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии

12 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в столице Ирландии Дублине с премьер-министром Республики Болгария Руменом Радевым.

Как сообщает корреспондент Report из Дублина, глава государства вновь выразил премьер-министру Румену Радеву соболезнования в связи с гибелью людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, случившегося несколько дней назад в Болгарии.

Премьер-министр Болгарии поблагодарил за соболезнование и выраженную солидарность.

В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Болгарией, выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, отличающихся дружественным характером и стратегическим партнерством.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество в энергетической сфере, подчеркнуто наличие хороших перспектив для укрепления партнерства в этом направлении, состоялся обмен мнениями о создании электроэнергетического коридора между двумя странами, а также транспортной связанности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Болгарии обсудили вопросы развития отношений в различных сферах.