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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 19:51
    Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии

    12 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в столице Ирландии Дублине с премьер-министром Республики Болгария Руменом Радевым.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, глава государства вновь выразил премьер-министру Румену Радеву соболезнования в связи с гибелью людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, случившегося несколько дней назад в Болгарии.

    Премьер-министр Болгарии поблагодарил за соболезнование и выраженную солидарность.

    В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Болгарией, выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, отличающихся дружественным характером и стратегическим партнерством.

    На встрече было отмечено успешное сотрудничество в энергетической сфере, подчеркнуто наличие хороших перспектив для укрепления партнерства в этом направлении, состоялся обмен мнениями о создании электроэнергетического коридора между двумя странами, а также транспортной связанности.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Болгарии обсудили вопросы развития отношений в различных сферах.

    Ильхам Алиев Румен Радев Азербайджано-болгарские отношения Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    İlham Əliyev Dublində Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev met with Prime Minister of Bulgaria in Dublin
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