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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    İlham Əliyev Dublində Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 19:29
    İlham Əliyev Dublində Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də İrlandiyanın paytaxtı Dublində qarşı tərəfin müraciəti əsasında Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Rumen Radev ilə görüşüb.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, dövlət başçısı bir neçə gün əvvəl Bolqarıstanda baş vermiş ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində insanların həlak olması ilə bağlı Baş nazir Rumen Radevə bir daha başsağlığı verib.

    Bolqarıstanın Baş naziri başsağlığına və ifadə olunmuş həmrəyliyə görə minnətdarlığını bildirib.

    Söhbət zamanı Azərbaycanla Bolqarıstan arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, dostluq və strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyan ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafından məmnunluq ifadə edilib.

    Görüşdə enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd edilərək, bu istiqamətdə tərəfdaşlığı möhkəmləndirmək üçün yaxşı perspektivlərin olduğu vurğulanıb, ölkələr arasında elektrik enerjisi dəhlizi layihəsinin yaradılması, həmçinin bağlantılarla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Prezidenti və Bolqarıstanın Baş naziri müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafı ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.

    İlham Əliyev Rumen Radev Bolqarıstan
    Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии
    President Ilham Aliyev met with Prime Minister of Bulgaria in Dublin
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