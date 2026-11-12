Брнабич призвала новые власти Сербии сохранить стратегическое партнерство с Азербайджаном

Исполняющая обязанности президента Сербии, председатель парламента Ана Брнабич выразила надежду, что новые власти страны продолжат стратегическое сотрудничество с Азербайджаном, включая строительство газовой электростанции в Нише.

Как сообщает европейское бюро Report, она заявила об этом журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине, отвечая на вопрос о возможном влиянии смены власти в Сербии на двустороннее энергетическое сотрудничество.

"Я надеюсь, что это взаимодействие не претерпит изменений. Мы выстроили стратегическое сотрудничество с Азербайджаном на благо обеих наших стран. Оно выгодно Сербии, и мы многое получили от Азербайджана", - сказала Брнабич.

По ее словам, Белград запланировал ряд чрезвычайно важных совместных проектов, в том числе строительство газовой электростанции в городе Ниш.

"Я надеюсь, что ради Сербии, ради наших граждан и конкурентоспособности нашей экономики все эти проекты будут продолжены", - подчеркнула Брнабич.

Она отметила, что будущее партнерства будет определяться политическими решениями одержавшего победу на выборах Студенческого списка.