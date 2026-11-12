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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Брнабич призвала новые власти Сербии сохранить стратегическое партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 19:49
    Брнабич призвала новые власти Сербии сохранить стратегическое партнерство с Азербайджаном

    Исполняющая обязанности президента Сербии, председатель парламента Ана Брнабич выразила надежду, что новые власти страны продолжат стратегическое сотрудничество с Азербайджаном, включая строительство газовой электростанции в Нише.

    Как сообщает европейское бюро Report, она заявила об этом журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине, отвечая на вопрос о возможном влиянии смены власти в Сербии на двустороннее энергетическое сотрудничество.

    "Я надеюсь, что это взаимодействие не претерпит изменений. Мы выстроили стратегическое сотрудничество с Азербайджаном на благо обеих наших стран. Оно выгодно Сербии, и мы многое получили от Азербайджана", - сказала Брнабич.

    По ее словам, Белград запланировал ряд чрезвычайно важных совместных проектов, в том числе строительство газовой электростанции в городе Ниш.

    "Я надеюсь, что ради Сербии, ради наших граждан и конкурентоспособности нашей экономики все эти проекты будут продолжены", - подчеркнула Брнабич.

    Она отметила, что будущее партнерства будет определяться политическими решениями одержавшего победу на выборах Студенческого списка.

    Ана Брнабич Азербайджано-сербские отношения Проект газовой электростанции вблизи города Ниш Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Brnabiç Serbiyanın yeni hakimiyyətini Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı qorumağa çağırıb
    Brnabić hopes Serbia will continue strategic ties with Azerbaijan
    44 filmi
    44 filmi

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