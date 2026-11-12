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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Билал Гурбанов завоевал серебряную медаль на ЧМ по тамблингу в Китае

    Индивидуальные
    • 12 ноября, 2026
    • 19:40
    Билал Гурбанов завоевал серебряную медаль на ЧМ по тамблингу в Китае

    Азербайджанский спортсмен Билал Гурбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тамблингу среди юниоров в Китае.

    Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

    Б.Гурбанов набрал в финале 27,0 баллов, заняв второе место.

    Отметим, что с 11 по 15 ноября 2026 года в китайском Нанкине проходят 3-й чемпионат мира среди юниоров и 32-е Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте, тамблингу (акробатической дорожке) и двойному мини-батуту. Турнир организован Международной федерацией гимнастики (FIG) и принимает участников сразу после завершения взрослого чемпионата мира на той же арене.

    Федерация гимнастики Азербайджана Тамблинг Китайская Народная Республика (КНР)
    Azərbaycan təmsilçisi Bilal Qurbanov tamblinq üzrə dünya çempionatında gümüş medal qazanıb
    44 filmi
    44 filmi

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