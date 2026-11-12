Билал Гурбанов завоевал серебряную медаль на ЧМ по тамблингу в Китае
Индивидуальные
- 12 ноября, 2026
- 19:40
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджанский спортсмен Билал Гурбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тамблингу среди юниоров в Китае.
Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Б.Гурбанов набрал в финале 27,0 баллов, заняв второе место.
Отметим, что с 11 по 15 ноября 2026 года в китайском Нанкине проходят 3-й чемпионат мира среди юниоров и 32-е Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте, тамблингу (акробатической дорожке) и двойному мини-батуту. Турнир организован Международной федерацией гимнастики (FIG) и принимает участников сразу после завершения взрослого чемпионата мира на той же арене.
Последние новости
20:53
Кавелашвили отметил значимость Азербайджана как регионального партнера ГрузииВ регионе
20:49
Фото
В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - ОбновленоВ регионе
20:44
Фото
Видео
В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ОбновленоВнешняя политика
20:41
Ушаков: РФ готова немедленно начать разминирование в КонстантиновкеВ регионе
20:35
Фото
GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном мореЭнергетика
20:25
Проведение Саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане свидетельствует о доверии к странеДругие страны
20:24
Вюгар Сулейманов: Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновенияВнутренняя политика
20:20
Азербайджан играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в ЕвропеВнешняя политика
20:04
Фото
В Баку состоялась презентация документального фильма "Шаги в тишине"Kультурная политика