Билал Гурбанов завоевал серебряную медаль на ЧМ по тамблингу в Китае

Азербайджанский спортсмен Билал Гурбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тамблингу среди юниоров в Китае.

Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Б.Гурбанов набрал в финале 27,0 баллов, заняв второе место.

Отметим, что с 11 по 15 ноября 2026 года в китайском Нанкине проходят 3-й чемпионат мира среди юниоров и 32-е Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте, тамблингу (акробатической дорожке) и двойному мини-батуту. Турнир организован Международной федерацией гимнастики (FIG) и принимает участников сразу после завершения взрослого чемпионата мира на той же арене.