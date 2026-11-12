Azərbaycan təmsilçisi Bilal Qurbanov tamblinq üzrə dünya çempionatında gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 12 noyabr, 2026
- 19:23
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Çində keçirilən tamblinq üzrə gənclər arası dünya çempionatı və dünya yaş qrupları yarışlarında Azərbaycan təmsilçisi təmsilçimiz Bilal Qurbanov gümüş medal qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
İdmançı final mərhələsində 27.000 xal toplayaraq ikinci yeri tutub.
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