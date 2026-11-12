Ilham Aliyev COP31 Constitution Day of Azerbaijan European Political Community Summit
    Ilham Aliyev COP31 Constitution Day of Azerbaijan European Political Community Summit

    Azerbaijan's Bilal Gurbanov wins tumbling silver in China

    Individual sports
    • 12 November, 2026
    • 21:28
    Azerbaijan's Bilal Gurbanov wins tumbling silver in China

    Azerbaijani gymnast Bilal Gurbanov won a silver medal at the World Junior Championships and World Age Group Competitions in tumbling in China.

    The Azerbaijan Gymnastics Federation told Report that Gurbanov scored 27.000 points in the final to finish second.

    Azerbaijan Gymnastics Federation Azerbaijani athletes
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