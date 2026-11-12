Azerbaijan's Bilal Gurbanov wins tumbling silver in China
Individual sports
- 12 November, 2026
- 21:28
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Azerbaijani gymnast Bilal Gurbanov won a silver medal at the World Junior Championships and World Age Group Competitions in tumbling in China.
The Azerbaijan Gymnastics Federation told Report that Gurbanov scored 27.000 points in the final to finish second.
Azərbaycan təmsilçisi Bilal Qurbanov tamblinq üzrə dünya çempionatında gümüş medal qazanıb
Билал Гурбанов завоевал серебряную медаль на ЧМ по тамблингу в Китае
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