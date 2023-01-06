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ГЭЦ проведет собеседования на замещение вакансий 36 госдолжностей

ГЭЦ проведет собеседования на замещение вакансий 36 госдолжностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о проведении собеседований на замещение вакантных должностей, соответствующих 4-7 классам административных должностей в 12 государственных органах.
Наука и образование
6 января 2023 г. 11:04
ГЭЦ проведет собеседования на замещение вакансий 36 госдолжностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о проведении собеседований на замещение вакантных позиций, соответствующих 4-7 классам административных должностей в 12 государственных органах.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 18 вакантных мест, в том числе в центральных органах исполнительной власти и судебных органах, относятся к должностям государственной службы типа А (административный руководитель), а 18 - типа В (административный исполнитель).

Кандидаты на замещение вакансий должны зарегистрироваться, заполнив "Анкету на государственную службу" на интернет-портале Центра с 6 января 2023 года по 18:00 6 февраля 2023 года. Необходимо подтвердить достоверность и полноту предоставленных сведений и документов.

Информацию о времени и месте собеседований кандидаты могут получить из расписания, которое будет опубликовано на сайте Центра после завершения процесса приема документов.

Получить детальную информацию о программах собеседований можно на интернет-портале ГЭЦ.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qurumlarında 36 vəzifənin tutulması üçün müsahibə elan edilib

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