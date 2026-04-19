ГЭЦ проведет сегодня очередные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередные экзамены.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, сегодня состоятся следующие экзамены:

1. Первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, а также вступительный экзамен в высшие учебные заведения и колледжи на базе 11-летнего образования по V группе специальностей;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе по языку, отличному от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдавать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором они проходили выпускной экзамен;

4. Выпускной экзамен для учащихся XI классов текущего года, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, состоявшихся в марте, и в отношении которых в центр было подано соответствующее обращение;

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих пройти итоговую аттестацию за XI класс в порядке экстерната;

6. Выпускной экзамен для выпускников XI классов прошлых лет, которые по различным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и в отношении которых в центр было направлено обращение;

7. Выпускной экзамен для учащихся XI классов школ, расположенных в Нахчыванской Автономной Республике.

Экзамены пройдут в Баку, Абшероне, Сумгайыте, Гяндже, Шамкире, Шеки, Лянкаране, Мингячевире, Ширване, Газахе, Барде, Сабирабаде, Гёйчае, Кюрдамире, Сальяне, Джалилабаде, Губе, Хачмазе, Ханкенди, Кенгерли и Нахчыванской Автономной Республике и начнутся в 11:00. Пропускной режим завершится в 10:45. Участники, прибывшие позже, не будут допущены к экзамену.

Для того чтобы участники могли беспрепятственно войти в здание, где пройдет экзамен, для них определено разное время прибытия, которое указано в пропускном листе. Поэтому рекомендуется приходить именно в то время, которое отмечено в пропускном документе.

Абитуриенты (учащиеся) должны должны иметь при себе следующие документы:

• пропускной лист на экзамен;

• оригинал документа, удостоверяющего личность:

a) граждане Азербайджанской Республики, в том числе участники младше 16 лет, - удостоверение личности;

b) иностранцы и лица без гражданства - разрешительные документы, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей - удостоверение беженца;

• участники, в удостоверении личности которых отсутствует фотография, наряду с другими документами должны представить справку, выданную образовательным учреждением, с приклеенной фотографией. На справку приклеивается фотография участника размером 3х4 см, которая заверяется печатью.

В экзаменах предусмотрено участие 37 338 человек, в том числе: в Баку - 12 828, в Абшероне - 1 194, в Сумгайыте - 1 709, в Гяндже - 2 387, в Шамкире - 501, в Шеки - 1 349, в Лянкаране - 1 643, в Мингячевире - 1 049, в Ширване - 890, в Газахе - 598, в Барде - 1 667, в Сабирабаде - 910, в Гёйчае - 795, в Кюрдамире - 427, в Сальяне - 1 074, в Джалилабаде - 811, в Губе - 391, в Хачмазе - 1 501, в Ханкенди - 25, в Кенгерли - 253 и в Нахчыванской АР - 5 336 человек.

В экзаменах также примут участие 90 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья - с нарушением зрения, церебральным параличом, нарушением слуха и другими особенностями. Для их комфортного участия выделены специальные залы, а лицам, у которых нарушение функций организма составляет 81–100 процентов и, в связи с этим, установлена инвалидность по зрению, назначены индивидуальные наблюдатели. Также созданы условия для входа в здание, перемещения по нему и доступа в аудитории для учащихся с ограничением подвижности. Кроме того, для наблюдателей, закрепленных за участниками с ограниченными возможностями здоровья, был проведен специальный инструктаж.

Для организации экзаменационного процесса задействованы 162 старших руководителя экзамена, 466 руководителей экзамена, 3 577 наблюдателей, 477 сотрудников пропускного режима и 162 представителя зданий.