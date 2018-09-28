ГЭЦ проведет экзамен по приему на 1560 вакантных мест в госструктурах

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр 29 сентября проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам AA, AB и AC, относящимся к категории А административных должностей (административные руководящие позиции).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен пройдет посредством компьютеров.

Экзамен состоится по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (бывшее здание Бакинского университета "Азия").

Экзамен начнется в 10:00 и продлится 3 часа.

Кандидаты должны иметь при себе удостоверяющий личность документ и "Пропускной лист на экзамен". При отсутствии одного их указанных документов или не соответствия между ними кандидат на экзамен допущен не будет.

Отметим, что согласно статистическим данным по реестру госслужащих, по должностной группе АА вакантно 31 место, AB - 379, AC – 1150.

Отметим, что успешно сдавшим тестовый экзамен кандидатам согласно позиции, входящим в подгруппы, будут выданы сертификаты. Срок действия сертификата 5 лет.