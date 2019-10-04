ГЭЦ приступил к подготовке выпускных и приемных экзаменов на будущий год

Созданы рабочие группы для подготовки материалов, связанных с содержанием экзаменов по предметам английский язык, азербайджанский язык, литература, немецкий язык, французский язык, химия, физика, русский язык (как язык обучения и иностранный язык), литература (русский сектор), арабский язык, фарси, биология, история, география и математика.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, рабочие группы приступили к работе с 30 сентября.
Рабочие группы провели разделение по пересмотру подстандартов приемных и выпускных экзаменов, уровень усваимости которых возможно проверить и оценить, усовершенствованию программ, составлению новых образовательных упражнений.
На будущей неделе рабочие группы продолжат обсуждения.
Şəfiqə NazimqızıАвтор новости