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ГЭЦ приступил к подготовке выпускных и приемных экзаменов на будущий год

​ГЭЦ приступил к подготовке выпускных и приемных экзаменов
© Report

Созданы рабочие группы для подготовки материалов, связанных с содержанием экзаменов по предметам английский язык, азербайджанский язык, литература, немецкий язык, французский язык, химия, физика, русский язык (как язык обучения и иностранный язык), литература (русский сектор), арабский язык, фарси, биология, история, география и математика.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, рабочие группы приступили к работе с 30 сентября.

Рабочие группы провели разделение по пересмотру подстандартов приемных и выпускных экзаменов, уровень усваимости которых возможно проверить и оценить, усовершенствованию программ, составлению новых образовательных упражнений.

На будущей неделе рабочие группы продолжат обсуждения. 

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