ГЭЦ принял решение об организации экзаменов

Государственный экзаменационный центр с учетом рекомендаций и требований Оперативного штаба при Кабмине в соответствии с мерами по предотвращению угрозы распространения в стране коронавирусной инфекции проведет экзамены с соблюдением правил социальной изоляции.

Как сообщили Report в Центре, сотрудники ГЭЦ осмотрели здания в ведомстве Министерства образования, количество отобранных для проведения экзаменов учебных заведений возросло в 2,5 раза, проверена их пригодность для проведения экзаменов.

В настоящее время ведутся работы по размещению участников экзамена в залах с соблюдением социальной дистанции, работы по дезинфекции и очистке санузлов, систем водоснабжения и канализации и пр.