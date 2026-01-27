ГЭЦ представил новую модель экзамена по иностранным языкам для XI классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) планирует изменить с 2027 года модель выпускного экзамена по иностранным языкам для XI классов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в ведомстве состоялось обсуждение новой экзаменационной модели, которая будет применяться при итоговой аттестации выпускников полного среднего образования.

В частности, навыки аудирования будут оцениваться на основе одного текста и четырех тестовых заданий закрытого типа. Навыки чтения - по двум текстам, к каждому из которых предусмотрены по четыре тестовых задания. Лексико-грамматические знания будут проверяться с помощью 13 заданий закрытого типа.

Письменная часть экзамена будет включать написание одного абзаца объемом не менее 100 слов на заданную тему или по предложенному вопросу.

Основная цель новой модели - более объективно и функционально оценивать языковые навыки учащихся в реальном коммуникативном контексте.