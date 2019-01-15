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    ГЭЦ: Отменены собеседования по приему на работу в упраздненные госорганы

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    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Отменена регистрация на общее собеседование и проведение запланированных собеседований по приему на работу на вакантные должности в упраздненных государственных органах.

    Как сообщили Report из Государственного экзаменационного центра, в связи с указом президента Азербайджанской Республики от 14 января 2019 года О создании Открытого акционерного общества "Азерсилах" было упразднено министерство оборонной промышленности, поэтому приостановлена регистрация на собеседование по приему на работу по вакантным должностям в этом министерстве.

    Было отмечено, что кандидаты могут пройти регистрацию для участия в конкурсе на вакантные должности по другим соответствующим объявлениям.

    Другим указом президента Азербайджанской Республики от 14 января 2019 года О дополнительных мерах по усовершенствованию государственного управления в Азербайджанской Республике, упразднен Секретариат Межведомственной комиссии по охране государственной тайны. Поэтому запланированное Государственным экзаменационным центром собесебование с кандидатами, прошедшими регистрацию на вакантные должности в данном секретариате, было отменено.

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