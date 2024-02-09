ГЭЦ: Около 20 тысяч бакалавров будут сдавать экзамены в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 11 февраля проведет вступительные экзамены в магистратуры высших учебных заведений.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 11 февраля проведет вступительные экзамены в магистратуры высших учебных заведений.

Как сообщили Report в центре, вступительные экзамены в магистратуру пройдут в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамен также включает проверку уровня владения иностранным языком. Продолжительность экзамена - 3 часа 30 минут.

Апелляционные жалобы участников экзамена будут рассматриваться после объявления итогового балла.

Заявки на участие подали 19725 бакалавров.

Бакалавры могут получить "пропускной лист к экзамену" в личном кабинете на сайте ГЭЦ с 5 февраля.