Наука и образование
8 августа 2025 г. 16:39
ГЭЦ объявил результаты вступительных экзаменов в колледжи

Обнародованы результаты вступительного экзамена в средние специальные учебные заведения на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Результаты экзаменов можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Статистическая информация о результатах конкурса представлена в таблице:

Общая информация о количестве абитуриентов, принятых в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования

Форма образования

План приема

Приняты

Поступление

Азербайджанский сектор

Русский
сектор

Всего по секторам

проценты

Государственное бесплатное

3251

3017

146

3163

97.29

Государственное платное

4558

4078

143

4221

92.61

Частное (включая Бакинский теологический колледж)

335

315

20

335

100.00

Итого

8144

7410

309

7719

94.78

Информация о количестве абитуриентов, принятых на специальности, требующие и не требующие специальных способностей

Форма образования

План приема

Принято

Поступление

Азербайджанский сектор

Русский
сектор

Всего по секторам

проценты

Специализации, не требующие особых способностей

6695

6475

220

6695

100.00

Специализации, требующие особых способностей

1449

935

89

1024

70.67

Итого

8144

7410

309

7719

94.78

Абитуриенты должны пройти электронную регистрацию с 11:00 14 августа до 18:00 22 августа.

Версия на азербайджанском языке Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

