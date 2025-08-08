ГЭЦ объявил результаты вступительных экзаменов в колледжи

Обнародованы результаты вступительного экзамена в средние специальные учебные заведения на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Результаты экзаменов можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Статистическая информация о результатах конкурса представлена в таблице:

Общая информация о количестве абитуриентов, принятых в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования

Форма образования План приема Приняты Поступление Азербайджанский сектор Русский

сектор Всего по секторам проценты Государственное бесплатное 3251 3017 146 3163 97.29 Государственное платное 4558 4078 143 4221 92.61 Частное (включая Бакинский теологический колледж) 335 315 20 335 100.00 Итого 8144 7410 309 7719 94.78

Информация о количестве абитуриентов, принятых на специальности, требующие и не требующие специальных способностей

Форма образования План приема Принято Поступление Азербайджанский сектор Русский

сектор Всего по секторам проценты Специализации, не требующие особых способностей 6695 6475 220 6695 100.00 Специализации, требующие особых способностей 1449 935 89 1024 70.67 Итого 8144 7410 309 7719 94.78

Абитуриенты должны пройти электронную регистрацию с 11:00 14 августа до 18:00 22 августа.