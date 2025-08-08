ГЭЦ объявил результаты вступительных экзаменов в колледжи

Обнародованы результаты вступительного экзамена в средние специальные учебные заведения на уровне общего (9-летнего) среднего образования.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Результаты экзаменов можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
Статистическая информация о результатах конкурса представлена в таблице:
Общая информация о количестве абитуриентов, принятых в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования
|
Форма образования
|
План приема
|
Приняты
|
Поступление
|
Азербайджанский сектор
|
Русский
|
Всего по секторам
|
проценты
|
Государственное бесплатное
|
3251
|
3017
|
146
|
3163
|
97.29
|
Государственное платное
|
4558
|
4078
|
143
|
4221
|
92.61
|
Частное (включая Бакинский теологический колледж)
|
335
|
315
|
20
|
335
|
100.00
|
Итого
|
8144
|
7410
|
309
|
7719
|
94.78
Информация о количестве абитуриентов, принятых на специальности, требующие и не требующие специальных способностей
|
Форма образования
|
План приема
|
Принято
|
Поступление
|
Азербайджанский сектор
|
Русский
|
Всего по секторам
|
проценты
|
Специализации, не требующие особых способностей
|
6695
|
6475
|
220
|
6695
|
100.00
|
Специализации, требующие особых способностей
|
1449
|
935
|
89
|
1024
|
70.67
|
Итого
|
8144
|
7410
|
309
|
7719
|
94.78
Абитуриенты должны пройти электронную регистрацию с 11:00 14 августа до 18:00 22 августа.