ГЭЦ объявил результаты вступительных экзаменов по II и III группам

ГЭЦ объявил результаты вступительных экзаменов по II и III группам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей, которые состоялись 25 мая.

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты, участвовавшие в экзамене, могут ознакомиться с результатами, графическими изображениями своих ответных карт и бланков, а также с критериями оценивания по каждому заданию открытого типа (предполагаемые правильные ответы, решения и шкала оценивания) по ссылке.

Абитуриенты также могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив код, указанный в пропуске на экзамен, на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 54246 абитуриентов (25960 человек по II группе, 28286 человек по III группе), подтвердивших заявки на участие в экзамене, 2018 человек (1296 по II группе, 722 по III группе) не явились. Результаты 13 абитуриентов, нарушивших правила проведения экзамена, были аннулированы.

Для рассмотрения обращений по результатам экзамена в ГЭЦ будет работать Апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут оформить заявление на сайте ГЭЦ с 10:00 17 июня до 17:00 19 июня.

В ГЭЦ также сообщили, что информация о датах выбора специальности для абитуриентов будет предоставлена позже.