ГЭЦ объявил регистрацию в связи с приемом в докторантуру и диссертантуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) объявил регистрацию для участия в экзамене по иностранному языку по приему в докторантуру и диссертантуру на 2022-2023 учебный год.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) объявил регистрацию для участия в экзамене по иностранному языку по приему в докторантуру и диссертантуру на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, регистрация для участия в экзамене пройдет онлайн с 18 по 29 мая 2022 года.

В соответствии с решением Кабмина от 13 ноября 2019 года под номером 443 о поправках в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру", Государственный экзаменационный центр 18-29 мая 2022 года объявляет регистрацию для участия в экзамене по иностранному языку по приему в докторантуру и диссертантуру на 2022-2023 учебный год.

Кандидаты, готовящиеся подать документы в докторантуру вузов, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, должны создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ ( http://ekabinet.dim.gov.az ) и пройти регистрацию для участия в экзамене по иностранному языку.

Участие в экзамене платное.