ГЭЦ объявил прием студентов в колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале приема студентов в средние специальные учебные заведения Азербайджана (колледжи) на 2022/2023 учебный год на базе общего среднего образования (9 классов).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале приема студентов в средние специальные учебные заведения Азербайджана (колледжи) на 2022/2023 учебный год на базе общего среднего образования (9 классов).

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием заявлений в ссузы будет проводиться до 25 апреля посредством интернета.

Абитуриенты должны создать "Личный кабинет" на сайте ekabinet.dim.gov.az, затем, войдя в свой кабинет, заполнить и подтвердить электронное заявление абитуриента.

Участие в конкурса платное.