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ГЭЦ объявил прием студентов в колледжи

ГЭЦ объявил прием студентов в колледжи Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале приема студентов в средние специальные учебные заведения Азербайджана (колледжи) на 2022/2023 учебный год на базе общего среднего образования (9 классов).
Наука и образование
5 апреля 2022 г. 14:50
ГЭЦ объявил прием студентов в колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале приема студентов в средние специальные учебные заведения Азербайджана (колледжи) на 2022/2023 учебный год на базе общего среднего образования (9 классов).

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием заявлений в ссузы будет проводиться до 25 апреля посредством интернета.

Абитуриенты должны создать "Личный кабинет" на сайте ekabinet.dim.gov.az, затем, войдя в свой кабинет, заполнить и подтвердить электронное заявление абитуриента.

Участие в конкурса платное.

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Версия на азербайджанском языке DİM kolleclərə tələbə qəbulu elan edib

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