ГЭЦ обратился к руководителям общеобразовательных учебных заведений

Завершается ввод в государственную электронную информационную систему "Ученик-выпускник" информации об учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных заведений на 2022/2023 учебный год и процесс предварительного подтверждения.

Завершается ввод в государственную электронную информационную систему "Ученик-выпускник" информации об учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных заведений на 2022/2023 учебный год и процесс предварительного подтверждения.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в систему введена информация о 98 603 (99.82%) учениках из 98 777 учащихся XI классов, 144 585 (99.67%) учениках из 145 061 учащегося IX классов и 2 802 (99.87%) учениках из 2 834 учащихся профучилищ.

Руководителей и координаторов общеобразовательных учебных заведений предупреждают, что информация об учащихся выпускных классов должна быть внесена в систему своевременно, корректно и в полном объеме.