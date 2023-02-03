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ГЭЦ обратился к руководителям общеобразовательных учебных заведений

ГЭЦ обратился к руководителям общеобразовательных учебных заведений Завершается ввод в государственную электронную информационную систему "Ученик-выпускник" информации об учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных заведений на 2022/2023 учебный год и процесс предварительного подтверждения.
Наука и образование
3 февраля 2023 г. 15:32
ГЭЦ обратился к руководителям общеобразовательных учебных заведений

Завершается ввод в государственную электронную информационную систему "Ученик-выпускник" информации об учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных заведений на 2022/2023 учебный год и процесс предварительного подтверждения.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в систему введена информация о 98 603 (99.82%) учениках из 98 777 учащихся XI классов, 144 585 (99.67%) учениках из 145 061 учащегося IX классов и 2 802 (99.87%) учениках из 2 834 учащихся профучилищ.

Руководителей и координаторов общеобразовательных учебных заведений предупреждают, что информация об учащихся выпускных классов должна быть внесена в систему своевременно, корректно и в полном объеме.

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