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ГЭЦ обратился к абитуриентам

ГЭЦ обратился к абитуриентам Школьники (абитуриенты), которые примут участие в выпускных (вступительных) экзаменах 29 или 30 июля, могут распечатать пропускной лист и декларацию о здоровье.
Наука и образование
26 июля 2020 г. 11:15
ГЭЦ обратился к абитуриентам

Школьники (абитуриенты), которые примут участие в выпускных (вступительных) экзаменах 29 или 30 июля, могут распечатать пропускной лист и декларацию о здоровье.

Как сообщили Report в ГЭЦ, учащиеся (абитуриенты) при входе должны предоставить удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье.

Декларацию о здоровье можно распечатать на официальном сайте ГЭЦ, ее необходимо заверить подписью абитуриента.

Помимо этого, пропускной лист и декларация о здоровье должны быть распечатаны на отдельных листах, поскольку первый документ остается у школьника (абитуриента), а второй – отдается контролеру экзамена.

Во избежание скопления людей и контактов для участников экзамена было установлено разное время входа, и они были указаны в пропускном листе. Поэтому необходимо прийти к экзаменационному зданию в срок, указанный в пропускном листе.

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