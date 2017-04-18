ГЭЦ обратился к абитуриентам, желающим участвовать во втором вступительном экзамене

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, желающим участвовать во втором вступительном экзамене.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, абитуриенты, при приеме на степень бакалавра выразившие в электронных заявлениях желание принять участие в первых вступительных экзаменах по I, II, III и IV группам специальностей, для участия во вторых экзаменах должны в период с 4 по 22 мая пройти регистрацию на интернет-странице eservices.dim.gov.az/erizebak/erize, используя свой логин и пароль.

Для прохождения регистрация они должны добавить требуемую сумму на счет в личном кабинете. Абитуриенты, не указывавшие в заявлениях о желании участвовать в первом экзамене, могут принять участие, не проходя регистрацию в указанные сроки.