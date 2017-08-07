ГЭЦ обнародовал результаты приема в колледжи на базе среднего образования

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в ссузы на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, с 19:40 часов 7 августа результаты размещены на интернет-странице центра.

Информацию о результатах конкурса можно также получить, направив рабочий номер на номер 7727 с мобильных номеров Azercell, Bakcell и Nar.

Статистические данные о результатах конкурса представлены в нижеследующей таблице:

Форма образования План приема Принят Процент приема Азербайджанский сектор



Русский сектор



Всего по секторам



Государственный (бесплатный) 4279 3924 191 4115 96.17 Государственный (платный) 5063 4098 141 4239 83.73 Частный 1125 631 18 649 57.69 Всего 10467 8653 350 9003 86.01

Поступившие должны в период с 9 по 21 августа текущего года представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены.

Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших.