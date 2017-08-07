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    ГЭЦ обнародовал результаты приема в колледжи на базе среднего образования

    Поступившие должны пройти регистрацию до 21 августа

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в ссузы на базе общего (9-летнего) среднего образования.

    Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, с 19:40 часов 7 августа результаты размещены на интернет-странице центра.

    Информацию о результатах конкурса можно также получить, направив рабочий номер на номер 7727 с мобильных номеров Azercell, Bakcell и Nar.

    Статистические данные о результатах конкурса представлены в нижеследующей таблице:

    Форма образованияПлан приемаПринятПроцент приема
    Азербайджанский сектор

    		Русский сектор

    		Всего по секторам

    Государственный (бесплатный)42793924191411596.17
    Государственный (платный)50634098141423983.73
    Частный11256311864957.69
    Всего104678653350900386.01

    Поступившие должны в период с 9 по 21 августа текущего года представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены.

    Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших. 

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