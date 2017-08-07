ГЭЦ обнародовал результаты приема в колледжи на базе среднего образования

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в ссузы на базе общего (9-летнего) среднего образования.
Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, с 19:40 часов 7 августа результаты размещены на интернет-странице центра.
Информацию о результатах конкурса можно также получить, направив рабочий номер на номер 7727 с мобильных номеров Azercell, Bakcell и Nar.
Статистические данные о результатах конкурса представлены в нижеследующей таблице:
|Форма образования
|План приема
|Принят
|Процент приема
|Азербайджанский сектор
|Русский сектор
|Всего по секторам
|Государственный (бесплатный)
|4279
|3924
|191
|4115
|96.17
|Государственный (платный)
|5063
|4098
|141
|4239
|83.73
|Частный
|1125
|631
|18
|649
|57.69
|Всего
|10467
|8653
|350
|9003
|86.01
Поступившие должны в период с 9 по 21 августа текущего года представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены.
Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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