ГЭЦ обнародовал результаты прошедших 6 апреля экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзаменов, прошедших 6 апреля.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзаменов, прошедших 6 апреля.

Как сообщили Report в ГЭЦ, обнародованы результаты первого этапа вступительных экзаменов для выпускников предыдущих лет, вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и колледжи на базе 11-летнего образования по V группе специальностей, выпускных экзаменов для лиц, желающих участвовать в итоговой аттестации по XI классу в порядке экстерната.

В экзаменах предусматривалось участие 33 382 человек, 2 205 из которых не явились на экзамен, а результаты 8 человек были аннулированы за нарушение установленных правил.

Самый высокий балл среди всех участников набрала выпускница (2024 года) средней школы №5 города Сумгайыта Асадова Айтен Эйнур гызы (288,6 баллов из 300).