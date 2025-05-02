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ГЭЦ обнародовал результаты прошедших 6 апреля экзаменов

ГЭЦ обнародовал результаты прошедших 6 апреля экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзаменов, прошедших 6 апреля.
Наука и образование
2 мая 2025 г. 18:10
ГЭЦ обнародовал результаты прошедших 6 апреля экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзаменов, прошедших 6 апреля.

Как сообщили Report в ГЭЦ, обнародованы результаты первого этапа вступительных экзаменов для выпускников предыдущих лет, вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и колледжи на базе 11-летнего образования по V группе специальностей, выпускных экзаменов для лиц, желающих участвовать в итоговой аттестации по XI классу в порядке экстерната.

В экзаменах предусматривалось участие 33 382 человек, 2 205 из которых не явились на экзамен, а результаты 8 человек были аннулированы за нарушение установленных правил.

Самый высокий балл среди всех участников набрала выпускница (2024 года) средней школы №5 города Сумгайыта Асадова Айтен Эйнур гызы (288,6 баллов из 300).

Участники могут ознакомиться с результатами экзаменов, перейдя по ссылке, а также отправив код, указанный в пропуске на экзамен, на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

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Версия на азербайджанском языке Aprelin 6-da keçirilən imtahanların nəticələri açıqlanıb, 8 nəfər qaydaları pozub

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