ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные места в вузы
Наука и образование
- 03 сентября, 2025
- 19:04
Объявлены результаты конкурса по приему на вакантные места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе 11-летнего образования.
Как передает Report, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр.
Согласно информации, абитуриенты могут узнать информацию о результатах конкурса, отправив "рабочий номер" на 7727 посредством мобильных операторов.
