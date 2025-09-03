ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные места в вузы

Объявлены результаты конкурса по приему на вакантные места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе 11-летнего образования.

Как передает Report, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр.

Согласно информации, абитуриенты могут узнать информацию о результатах конкурса, отправив "рабочий номер" на 7727 посредством мобильных операторов.