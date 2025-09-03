Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные места в вузы

    Наука и образование
    • 03 сентября, 2025
    • 19:04
    ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные места в вузы

    Объявлены результаты конкурса по приему на вакантные места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе 11-летнего образования.

    Как передает Report, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр.

    Согласно информации, абитуриенты могут узнать информацию о результатах конкурса, отправив "рабочий номер" на 7727 посредством мобильных операторов.

    ГЭЦ вступительные экзамены высшее образование
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Лента новостей