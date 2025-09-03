Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub
Elm və təhsil
- 03 sentyabr, 2025
- 18:31
Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə və 11 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbulun nəticələri elan olunub.
"Report" xəbər verir ki, Dövlət imtahan mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı, mobil operatorlar vasitəsilə "iş nömrəsi"ni 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər.
