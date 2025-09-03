İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    • 03 sentyabr, 2025
    • 18:31
    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə və 11 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbulun nəticələri elan olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Dövlət imtahan mərkəzi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı, mobil operatorlar vasitəsilə "iş nömrəsi"ni 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər.

    Ali təhsil İmtahan Qəbul imtahanları DİM
    ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные места в вузы

