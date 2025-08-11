О нас

ГЭЦ обнародовал результаты II этапа вступительного экзамена в резидентуру

ГЭЦ обнародовал результаты II этапа вступительного экзамена в резидентуру Обнародованы результаты II этапа вступительного экзамена в резидентуру.
Наука и образование
11 августа 2025 г. 15:16
ГЭЦ обнародовал результаты II этапа вступительного экзамена в резидентуру

Обнародованы результаты II этапа вступительного экзамена в резидентуру.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Результаты экзаменов можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 905 кандидатов 4 человека не явились на экзамен. 610 кандидатов выполнили условия конкурса (набрали 50 и более баллов по специальности) и допущены к выбору специальности.

Выбор специальности будет проводиться с 13 по 17 августа.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, будет работать Апелляционная комиссия в онлайн-режиме. Кандидаты могут обратиться в Апелляционную комиссию с 10:00 12 августа до 17:00 13 августа через сайт apelyasiya.dim.gov.az.

