ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов, проведенных 15 мая

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзаменов, проведенных 15 мая.
Как сообщает Report, абитуриенты (учащиеся) могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив код, указанный на пропускном листе на экзамен, на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).
Абитуриенты, относящиеся к 1-3-й категории, могут узнать о результатах экзамена по ссылке
Учащиеся, относящиеся к 4-6-й категории, могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке