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ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов, проведенных 15 мая

ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов, проведенных 15 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзаменов, проведенных 15 мая.
Наука и образование
1 июня 2022 г. 17:22
ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов, проведенных 15 мая

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзаменов, проведенных 15 мая.

Как сообщает Report, абитуриенты (учащиеся) могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив код, указанный на пропускном листе на экзамен, на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Абитуриенты, относящиеся к 1-3-й категории, могут узнать о результатах экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/nettex/?frm=egov.

Учащиеся, относящиеся к 4-6-й категории, могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/.

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