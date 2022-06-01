ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов, проведенных 15 мая

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзаменов, проведенных 15 мая.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзаменов, проведенных 15 мая.

Как сообщает Report, абитуриенты (учащиеся) могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив код, указанный на пропускном листе на экзамен, на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Абитуриенты, относящиеся к 1-3-й категории, могут узнать о результатах экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/nettex/?frm=egov .