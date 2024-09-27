ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов на следующий год

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал программу выпускных экзаменов по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) уровням среднего образования на 2025 год.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал программу выпускных экзаменов по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) уровням среднего образования на 2025 год.

Как сообщает Report, ознакомиться с программами (на азербайджанском и русском языках) можно по следующим ссылкам:

1. Программа по общему (9-летнему) уровню среднего образования (азербайджанский сектор):

Азербайджанский язык

Математика

Иностранные языки

2. Программа по общему (9-летнему) уровню среднего образования (русский сектор):

Русский язык

Математика

Иностранные языки

Азербайджанский (государственный) язык

3. Программа по полному (11-летнему) уровню среднего образования (азербайджанский сектор):

Азербайджанский язык

Математика

Иностранные языки

4. Программа по полному (11-летнему) уровню среднего образования (русский сектор):

Русский язык

Математика

Иностранные языки