ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов на следующий год

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал программу выпускных экзаменов по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) уровням среднего образования на 2025 год.
Как сообщает Report, ознакомиться с программами (на азербайджанском и русском языках) можно по следующим ссылкам:
1. Программа по общему (9-летнему) уровню среднего образования (азербайджанский сектор):
2. Программа по общему (9-летнему) уровню среднего образования (русский сектор):
3. Программа по полному (11-летнему) уровню среднего образования (азербайджанский сектор):
4. Программа по полному (11-летнему) уровню среднего образования (русский сектор):