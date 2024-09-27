О нас

ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов на следующий год

ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов на следующий год Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал программу выпускных экзаменов по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) уровням среднего образования на 2025 год.
Наука и образование
27 сентября 2024 г. 13:33
ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов на следующий год

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал программу выпускных экзаменов по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) уровням среднего образования на 2025 год.

Как сообщает Report, ознакомиться с программами (на азербайджанском и русском языках) можно по следующим ссылкам:

1. Программа по общему (9-летнему) уровню среднего образования (азербайджанский сектор):

Азербайджанский язык

Математика

Иностранные языки

2. Программа по общему (9-летнему) уровню среднего образования (русский сектор):

Русский язык

Математика

Иностранные языки

Азербайджанский (государственный) язык

3. Программа по полному (11-летнему) уровню среднего образования (азербайджанский сектор):

Азербайджанский язык

Математика

Иностранные языки

4. Программа по полному (11-летнему) уровню среднего образования (русский сектор):

Русский язык

Математика

Иностранные языки

Азербайджанский (государственный) язык.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM gələn ilin buraxılış imtahanlarının proqramını açıqlayıb

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi