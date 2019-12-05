ГЭЦ о дате очередных приемных экзаменов в Азербайджане

"Точная дата предстоящих в следующем году приемных экзаменов пока неизвестна, вопрос обсуждается".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в 2020 году, наряду с "Формулой 1", в Баку пройдут матчи чемпионата Европы: "Проводить приемные экзамены во время массовых мероприятий в стране бывает сложно. Мы сможем объявить дату приемных экзаменов после определения времени предстоящих в Баку массовых мероприятий".