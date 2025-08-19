О нас

ГЭЦ назвал число студентов, поступивших в вузы Азербайджана вне конкурса

ГЭЦ назвал число студентов, поступивших в вузы Азербайджана вне конкурса ГЭЦ назвал число студентов, поступивших в вузы Азербайджана вне конкурса
Наука и образование
19 августа 2025 г. 11:43
ГЭЦ назвал число студентов, поступивших в вузы Азербайджана вне конкурса

В этом году 208 человек получили право на внеконкурсное зачисление в высшие учебные заведения Азербайджана и были распределены на соответствующие специальности.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно данным, среди поступивших вне конкурса: два человека являются победителями международных предметных олимпиад, 88 человек — победителями республиканских предметных олимпиад, 83 человека — победителями международных спортивных соревнований, а 35 человек получили образование по международно аккредитованной образовательной программе (IB).

Кроме того, в общей сложности 676 абитуриентов были приняты в Университет ADA на основании результатов экзамена SAT и как выпускники школы ADA.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il universitetlərə müsabiqədən kənar qəbul olunanların sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi