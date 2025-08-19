ГЭЦ назвал число студентов, поступивших в вузы Азербайджана вне конкурса

В этом году 208 человек получили право на внеконкурсное зачисление в высшие учебные заведения Азербайджана и были распределены на соответствующие специальности.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно данным, среди поступивших вне конкурса: два человека являются победителями международных предметных олимпиад, 88 человек — победителями республиканских предметных олимпиад, 83 человека — победителями международных спортивных соревнований, а 35 человек получили образование по международно аккредитованной образовательной программе (IB).

Кроме того, в общей сложности 676 абитуриентов были приняты в Университет ADA на основании результатов экзамена SAT и как выпускники школы ADA.