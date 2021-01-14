ГЭЦ исключил из базы 188 преподавателей-контролеров

Информация о них была разослана в соответствующие структуры

"Наряду с преподавателями-контролерами, которым объявлена благодарность за образцовую деятельность, были приняты меры в отношении контролеров, допустивших случаи списывания и другие нарушения, не явившихся без уважительной причины на экзамены, на которые они были назначены".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, по вышеуказанным причинам 188 преподавателей-контролеров были исключены из базы, и информация о них была разослана в соответствующие структуры.