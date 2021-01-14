О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ исключил из базы 188 преподавателей-контролеров

ГЭЦ исключил из базы 188 преподавателей-контролеров Информация о них была разослана в соответствующие структуры
Наука и образование
14 января 2021 г. 15:00
ГЭЦ исключил из базы 188 преподавателей-контролеров
0 : 00
0 : 00

"Наряду с преподавателями-контролерами, которым объявлена благодарность за образцовую деятельность, были приняты меры в отношении контролеров, допустивших случаи списывания и другие нарушения, не явившихся без уважительной причины на экзамены, на которые они были назначены".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, по вышеуказанным причинам 188 преподавателей-контролеров были исключены из базы, и информация о них была разослана в соответствующие структуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİM 188 nəzarətçi-müəllimi bazadan xaric edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава ГЭЦ: Журнал в связи с приемными программами будет издан в ближайшие дни
Глава ГЭЦ: Журнал в связи с приемными программами будет издан в ближайшие дни
14 января 2021 г. 15:34
Председатель ГЭЦ: На вступительных экзаменах будут вопросы об Отечественной войне
Председатель ГЭЦ: На вступительных экзаменах будут вопросы об Отечественной войне
14 января 2021 г. 15:32
В БВШН прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl
В БВШН прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl
14 января 2021 г. 13:50
2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли
2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли
14 января 2021 г. 05:30
В передаче Время урока будут транслироваться Уроки Низами
В передаче "Время урока" будут транслироваться "Уроки Низами"
13 января 2021 г. 15:32
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд YAŞAT
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд "YAŞAT"
12 января 2021 г. 12:48
Обнародованы результаты экзаменов экстернатов по Баку
Обнародованы результаты экзаменов экстернатов по Баку
12 января 2021 г. 11:41
Обнародованы правила проведения экзаменов в вузах  
Обнародованы правила проведения экзаменов в вузах  
11 января 2021 г. 12:31
Академик Иса Габиббейли об отстранении от должности в НАНА
Академик Иса Габиббейли об отстранении от должности в НАНА
11 января 2021 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi