О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ: Четырех учащихся с высокой температурой не допустили на экзамен

ГЭЦ: Четырех учащихся с высокой температурой не допустили на экзамен Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования, на экзамен не были допущены 4 человека.
Наука и образование
9 июня 2021 г. 15:14
ГЭЦ: Четырех учащихся с высокой температурой не допустили на экзамен
0 : 00
0 : 00

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования, на экзамен не были допущены 4 человека.

Как сообщили Report в ГЭЦ, у входящих в здание учащихся при помощи дистанционных термометров измерялась температура, были применены необходимые дезинфицирующие средства.

По предварительным данным, у четырех человек температура тела была выше нормы, ввиду чего они по заключению находящегося в здании врача скорой помощи не были допущены на экзамен.

Один человек был отстранен от экзамена из-за наличия мобильного телефона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM: Hərarəti yüksək olan 4 nəfər imtahana buraxılmayıb

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi