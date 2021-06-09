ГЭЦ: Четырех учащихся с высокой температурой не допустили на экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования, на экзамен не были допущены 4 человека.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования, на экзамен не были допущены 4 человека.

Как сообщили Report в ГЭЦ, у входящих в здание учащихся при помощи дистанционных термометров измерялась температура, были применены необходимые дезинфицирующие средства.

По предварительным данным, у четырех человек температура тела была выше нормы, ввиду чего они по заключению находящегося в здании врача скорой помощи не были допущены на экзамен.

Один человек был отстранен от экзамена из-за наличия мобильного телефона.