ГЭЦ Азербайджана поведет 30 июня очередные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 30 июня проведет очередные экзамены.
Как сообщили Report в центре, экзамены состоятся в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Загатале, Гахе, Балакене, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.
Экзамен начнется в 11:00 во всех зданиях.
При входе в некоторые здания будут использованы программно-технические средства на основе технологий "Face Recognition" (распознавание лица).
В управлении экзаменами будут участвовать 21 общий руководитель экзамена, 50 руководителей экзамена, 536 учителей-контролеров, 45 организаторов допуска в здание и 21 представитель здания.
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