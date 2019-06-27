ГЭЦ Азербайджана поведет 30 июня очередные экзамены

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 30 июня проведет очередные экзамены.

Как сообщили Report в центре, экзамены состоятся в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Загатале, Гахе, Балакене, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Экзамен начнется в 11:00 во всех зданиях.

При входе в некоторые здания будут использованы программно-технические средства на основе технологий "Face Recognition" (распознавание лица).

В управлении экзаменами будут участвовать 21 общий руководитель экзамена, 50 руководителей экзамена, 536 учителей-контролеров, 45 организаторов допуска в здание и 21 представитель здания.