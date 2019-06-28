ГЭЦ Азербайджана обратился к директорам школ

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Государственный экзаменационный центр Азербайджана приступил к итоговому оцениванию знаний выпускников общеобразовательных школ в 2018/2019 учебном году.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в связи с этим общеобразовательные заведения должны своевременно, полностью и правильно внести годовые оценки учащихся в государственную электронную информационную систему "Ученик-выпускник".

Отметим, что согласно статье 599 Кодекса административных проступков АР, за неподключение, несвоевременное или неправильное внесение сведений в электронную информационную систему "Ученик-выпускник" должностным лицам грозит штраф в размере от 200 до 300 манатов, а юридическим лицам – от 2500 до 3000 манатов.