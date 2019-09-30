ГЭЦ: Еще 1298 студентов получат бесплатное образование

По результатам конкурса на степень бакалавра высших учебных заведений на 2019/2020 учебный год ряд мест государственного заказа остались вакантными.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, на замещение вакантных мест государственного заказа был проведен дополнительный конкурс среди студентов, допущенных к платному образованию по соответствующим специальностям, на основе набранных ими баллов.

По результатам дополнительного конкурса 1298 студентов получили право на бесплатное образование, их список был направлен в высшие учебные заведения для принятия соответствующих мер.

Со списком университетов, в которые были распределены студенты, получившие право на обучение на местах государственного заказа по результатам дополнительного конкурса, можно ознакомиться по этой ссылке.