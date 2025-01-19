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ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет пробные экзамены для желающих поступить в магистратуру

ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет пробные экзамены для желающих поступить в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня пробный экзамен для бакалавров, готовящихся к вступительному экзамену в магистратуру высших учебных заведений.
Наука и образование
19 января 2025 г. 06:25
ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет пробные экзамены для желающих поступить в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня пробный экзамен для бакалавров, готовящихся к вступительному экзамену в магистратуру высших учебных заведений.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен пройдет в здании электронных экзаменов ГЭЦ в Баку, а также в административных зданиях региональных отделений Центра в Нахчыване, Гяндже, Шеки, Шамкире, Гёйчае, Ширване, Барде, Лянкяране и Хачмазе. Для участия в экзамене зарегистрировались 794 человека.

Экзамен начнется одновременно во всех зданиях в 11:00 и продлится 3 часа 30 минут. Бакалаврам, участвующим в процессе, напомнили, что вход в здание экзамена завершится в 10:45.

Для участия в экзамене необходимо иметь при себе оригинал удостоверения личности и "Пропускной лист на экзамен". В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними бакалавры не будут допущены к экзамену.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 800-ə yaxın bakalavr magistraturaya sınaq imtahanı verəcək

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